Transformers: arriva il nuovo film

I Transformers torneranno con un nuovo film. The Hollywood Reporter svela che la Paramount Pictures ha messo in cantiere un nuovo progetto sui personaggi della Hasbro affidando la sceneggiatura a Marco Ramirez, showrunner della miniserie della Marvel Television/Netflix, The Defenders. Angel Manuel Soto dirigerà la pellicola.

Secondo i dettagli dovrebbe essere ambientato su Cybertron e dovrebbe essere scollegato dalla saga principale di pellicole dedicate ai Transformers che la Paramount sta realizzando sin dal 2007. Lo studio sta sviluppando con la eOne un settimo episodio del franchise diretto da Stephen Caple Jr. La saga principale include cinque episodi diretti da Michael Bay ed uno spin-off incentrato su Bumblebee.

Il nuovo film diretto da Angel Manuel Soto è in fase di sviluppo preliminare e non è chiaro chi lo produrrà, sebbene Lorenzo di Bonaventura, Don Murphy e Tom DeSanto dovrebbero essere coinvolti. La Paramount ha intenzione di espandere maggiormente il franchise della Hasbro sia tramite film che, potenzialmente, con progetti destinati alla piattaforma digitale Paramount+.