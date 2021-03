PlayStation Plus: ecco quando verranno annunciati i titoli di aprile 2021

Manca veramente poco all’annuncio dei giochi appartenenti alla Instant Gaming Collection destinati agli abbonati al servizio PlayStation Plus nel mese di aprile 2021. L’annuncio della line up è previsto per l’ultimo martedì del mese in corso, vale a dire martedì 30 marzo tra le ore 17:00 e le ore 18:00.

L’identità di uno dei titoli PlayStation Plus di aprile 2021 in realtà la conosciamo già: Oddworld Soulstorm verrà infatti offerto gratuitamente a tutti gli abbonati Plus a partire dal prossimo 6 aprile, ma solo in versione PS5. Curiosamente, ma non molto, i nuovi giochi PS Plus saranno disponibili su PS4 e PS5 proprio dal 6 aprile, mentre quelli di marzo 2021 non saranno più scaricabili gratuitamente nella medesima giornata. Parliamo di Farpoint (PSVR), Final Fantasy VII Remake (PS4), Remnant From the Ashes (PS4) e Maquette(PS5), oltre a Destruction AllStars (PS5) che invece ci saluterà proprio ad aprile.