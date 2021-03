Obi-Wan Kenobi: svelato il cast della serie tv

Obi-Wan Kenobi tornerà con una serie spin-off su Disney+. L’annuncio è stato dato tanto tempo fa, quindi non è nulla di nuovo, ma oggi Disney e Lucasfilm hanno svelato il cast al completo della serie dell’universo di Star Wars, che sarà guidata da Ewan McGregor che tornerà nei panni del protagonista.

Già sapevamo che Hayden Christensen sarebbe tornato nello show nei panni di Anakin Skywalker a.k.a. Darth Vader, ma non sarà il solo: Joel Edgerton sarà di nuovo Owen Lars visto precedentemente ne La Vendetta dei Sith, mentre Bonnie Piesse sarà Baru, interpretata non solo ne La Vendetta dei Sith ma anche nel precedente L’attacco dei Cloni. Tra le new entry Moses Ingram, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell, Benny Safdie e Kumail Nanjiani.

Lucasfilm ha annunciato che le riprese di Obi-Wan Kenobi partiranno prossimamente. Questa la breve sinossi diffusa dalla Disney: “la storia inizia dieci anni dopo gli eventi drammatici di Star Wars: la vendetta dei Sith dove Kenobi affronta la sua più grande sconfitta, la discesa e corruzione del suo miglior amico e il suo apprendista Jedi, Anakin Skywalker diventato il malvagio Lord Sith Darth Vader.”