PlayStation: imminente la chiusura del PS Store su PS3, PSP e PS Vita

L’industria videoludica sta avanzando a grandi passi verso la next generation (nonostante le nuove console siano ancora, forse per poco, un po’ difficili da trovare), e questo comporta anche che le generazioni più vecchie di console vengano lentamente lasciate da parte. E questo è proprio quello che succederà in casa Sony a partire da quest’estate. Il colosso giapponese ha infatti annunciato nella giornata di oggi che, a partire dal 2 luglio 2021, chiuderà il PlayStation Store su tutte le console PS3 e PSP, mentre a partire dal successivo 27 agosto 2021 sarà la volta dei dispositivi PS Vita.

Questo non vorrà dire che le vostre console di vecchia generazione diventeranno improvvisamente inutili. Infatti si potranno ancora scaricare e giocare titoli acquistati in precedenza, accedere ai contenuti multimedialigià acquistati, riscattare giochi e codici PlayStation Plus. Ma d’altro canto i giocatori che possiedono ancora le vecchie piattaforme perderanno la possibilità di acquistare contenuti digitali, di fare acquisti in game e di riscattare i codici dei fondi del portafoglio PlayStation Network.

L’interruzione degli acquisti dai dispositivi PS3, PSP e PS Vita si somma a quella dello scorso 19 ottobre 2020 agli acquisti su Store Web o mobile, che aveva limitato le possibilità dei possessori di piattaforme old gen. Insomma, Sony sta compiendo un nuovo passo avanti in direzione della next-gen, un passo del quale PS3, PSP e PS Vita saranno le vittime designate.

Ci sarà ancora qualche mese di tempo dunque per salutare la vostra fidata console di vecchia generazione, ma preparatevi comunque a dirle addio. Per tutti i dettagli potete controllare le FAQ sul sito ufficiale di Sony.