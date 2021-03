L’attacco dei giganti: la quarta stagione avrà una seconda parte

Il sedicesimo episodio della quarta stagione de L’attacco dei giganti, già uscito in Giappone e previsto in Italia domani, in simulcast su VVVVID, avrebbe dovuto essere l’ultimo. Avrebbe dovuto perché, a quanto rivelato proprio nelle anticipazioni al termine dell’episodio, MAPPA ha finalmente rivelato come intende adattare il resto dell’arco narrativo finale del manga di Hajime Isayama.

Come largamente ipotizzato anche prima dell’uscita dell’anime infatti, la serie avrà una seconda parte,che arriverà durante l’inverno 2022 e che inizierà con un episodio dal titolo Condanna. La notizia è stata confermata anche da un tweet di Yui Ishikawa, l’attrice che presta la voce a Mikasa. Vengono così smentite le voci che volevano che la parte finale del manga venisse adattata in una pellicola cinematografica.

Questa quarta stagione de L’attacco dei giganti è stata, finora, un argomento polarizzante tra i fan, ed è riuscita a generare grandi ondate di polemiche, ma anche a regalare grandissime emozioni agli appassionati dell’opera di Isayama. Un risultato sicuramente soddisfacente, date anche le condizioni particolarissime (e la grade pressione) nella quali MAPPA ha dovuto lavorare. Ereditato il progetto da Wit Studio a circa un anno dalla sua uscita, lo studio d’animazione ha dovuto infatti affrontare il prolungato stop dovuto alla pandemia da Covid-19, oltre che lavorare all’anime durante la realizzazione di altre due grandi serie come The God of High School e Jujtsu Kaisen.

A contribuire al più che soddisfacente risultato finale è stato anche lo staff di altissimo livello, dal director Yuichiro Hayashi (Dorohedoro, Kakegurui) allo scriptwriter Hiroshi Seko (Vinland Saga, Mob Psyco 100),per arrivare al caracther designer Tomohiro Kishi (Dorohedoro, 91 Days) e ai compositori Hiroyuki Sawano e Kohta Yamamoro (Blue Exorcist, The Seven Deadly Sins).

Tutto lascia pensare che saranno gli stessi uomini a portare a termine una delle più grandi saghe shonen della storia recente, regalandoci ancora una spezzone di Final Season, a partire dal prossimo inverno!