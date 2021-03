Thor: Love and Thunder, Russell Crowe è nel film

Thor: Love and Thunder ha una new entry nel suo ben più che nutrito cast. Come conferma Deadline, Russell Crowe è entrato nel cast della pellicola dei Marvel Studios in un ruolo top-secret. Secondo le fonti, Crowe era una delle ‘sorprese’ che avremmo visto nel corso del cinecomic, tra cui Matt Damon e Sam Neill che riprendono i panni dei finti “Loki” e “Odino” per le rappresentazioni teatrali di Asgard.

Infatti, sembra che la Marvel voglia mantenere il più possibile segreto il suo ruolo per sorprendere il pubblico una volta che sarà seduto in sala per vedere la pellicola. Chris Hemsworth ritornerà ad interpretare il Dio del Tuono dei fumetti della Marvel, affiancato da Natalie Portman che, assente dagli ultimi film e sin dai tempi di Thor: The Dark World del 2013, tornerà a rivestire i panni di Jane Foste che, stavolta, diventerà The Mighty Thor. Nel film tornerà anche Tessa Thompson nel ruolo della Valchiria, nominata alla fine di Avengers: Endgame la Regina di Nuova Asgard.

Taika Waititi, che ha diretto Thor: Ragnarok nel 2017, tornerà come regista della pellicola; Waititi riprenderà anche i panni di Korg, l’amico di Thor visto in Ragnarok e in Avengers: Endgame. Il villain, Gorr il macellatore di Dei, è interpretato da Christian Bale; nel film appariranno anche i Guardiani della Galassia (Chris Pratt, Vin Diesel, Karen Gillan, Bradley Cooper, Sean Gunn, Dave Bautista e Pom Klementieff) in un piccolo ruolo.

Marvel Studios ha fissato l’uscita della pellicola al 6 maggio 2022.