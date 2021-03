Black Adam ha una data di uscita ufficiale

Warner Bros. Pictures ha ufficializzato la data di uscita di Black Adam, il nuovo cinecomic targato New Line Cinema/DC Comics, che vedrà Dwayne ‘The Rock’ Johnson interpretare l’antieroe del titolo. Jaume Collet-Serra dirigerà la pellicola da una sceneggiatura firmata da Adam Sztykiel, Rory Haines e Sohrab Noshirvani.

Il film su Black Adam arriverà ufficialmente nei cinema il 29 luglio 2022, e dovrà scontrarsi al botteghino con il nuovo film su Indiana Jones prodotto da Lucasfilm/Disney e diretto da James Mangold. Inizialmente, prima della pandemia, il film doveva debuttare a Natale 2021; le riprese sono imminenti.

Merwan Kanzari è nel film in un ruolo top-secret (che i report vogliono essere il villain Ishmael Gregor) mentre Noah Centineo sarà Atom-Smasher. Nel film ci sono anche Quintessa Swindell nel ruolo di Cyclone e Aldis Hodge nel ruolo di Hawkman. Il film non solo introdurrà il pubblico al personaggio di Black Adam ma anche ai supereroi che compongono la Justice Society. Nel film ci sarà anche Sarah Shahi in un ruolo top-secret.