Demon Slayer: arriva una preview della seconda stagione!

AnimeJapan è una delle più grandi convention dedicate al mondo anime dell’intero globo, e il fatto che anche quest’anno, per la seconda volta consecutiva, a causa della pandemia da Covid-19, si sia dovuta tenere in forma telematica, non ha impedito ad alcuni dei maggiori franchise dell’industria di mostrare le loro principali novità. E tra questi uno dei più attesi è stato sicuramente Demon Slayer.

L’adattamento animato dell’opera di Koyoharu Gotoge deve ancora sbarcare al botteghino internazionale con la pellicola Demon Slayer Mugen Train, che ha battuto ogni record di incasso entro i confini patrii e che è previsto in arrivo (almeno negli Stati Uniti) in aprile (e in formato digitale a partire da giugno), ma in casa Ufotable si pensa già ai piani futuri. Tuttavia c’è già grande curiosità per scoprire come proseguiranno le avventure di Tanjiro e di sua sorella Nezuko. E per questo, nonostante il progetto sia ancora in fase di lavorazione, lo studio d’animazione ha voluto condividere, proprio durante AnimeJapan, qualche immagine della seconda stagione della serie.

Un evento reso ancor più speciale dalla riunione (purtroppo soltanto virtuale) del cast di Demon Slayer. I fan di tutto il mondo hanno potuto seguire in live il panel durante il quale è stato mostrato un breve reel con alcune clip tratte dalla nuova stagione.

Le immagini condivise si concentrano soprattutto sui personaggi di Tanjiro e Zenitsu, a c’è spazio anche per Inosuke. In realtà si tratta davvero di poco o niente, ma è sicuramente incoraggiante sapere che Ufotable si trovi già così avanti nel lavoro. Del resto, data la popolarità raggiunta dalla serie, la nuova stagione di Demon Slayer si propone già da ora di diventare un vento senza precedenti nel mondo anime.

Rimane solo da scoprire se tutto l’entusiasmo generato dalla prima stagione e dal film sarà giustificato anche dalla seconda. Noi non vediamo l’ora di saperlo. E voi?