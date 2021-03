My Hero Academia: rivelata la sinossi del terzo film

La quinta stagione di My Hero Academia ha avuto inizio soltanto due giorni fa, con l’episodio che ha aperto l’arco narrativo dell’Addestramento Congiunto della classe 1-A e 1-B. Ma in quell’occasione lo studio d’animazione Bones, che produce l’adattamento animato, ha anche annunciato il titolo e la data d’uscita ufficiale del terzo film ispirato al manga, che promette davvero scintille.

My Hero Academia World Heroes Mission farà il suo esordio il prossimo 6 agosto 2021 in Giappone, ma, approfittando del proprio panel ad AnimeJapan 2021, la serie ha rivelato qualche dettaglio in più riguardo alla storia originale (supervisionata da Horikoshi in persona) che costituirà la trama del film, svelando la sinossi ufficiale dell’opera (tradotta dall’utente Twitter @aitakimochi).

“Deku, Bakugo e Todoroki, che stanno facendo il loro tirocinio nell’agenzia di Endeavor, vengono convocati in una nazione lontana chiamata Oseon. Ma, durante l’operazione, Deku rimane coinvolto in un incidente che lo rende uno dei criminali più ricercati al mondo. In questa situazione di caos il gruppo Humanize annuncia al mondo che c’erano loro dietro a tutto e che il tempo massimo per il pianeta è di due ore”



Viene così confermata una delle sorprese più sconvolgenti del breve trailer,e cioè la taglia sulla testa di Deku, considerato un criminale e accusato di omicidio di massa. Come era prevedibile la sinossi conferma che si tratterà soltanto di un equivoco, e che il nostro eroe si sia soltanto trovato nel bel mezzo delle azione del gruppo anti-Quirk demonimato Humanize.

Insomma prepariamoci a vedere scene adrenaliniche mentre i nostri eroi in erba, con l’aiuto di Endeavor (e probabilmente del suo alleato Hawks) cercheranno di tirarsi fuori dai guai e di salvare l’intero mondo da una situazione incredibilmente difficile! My Hero Academia World Heroes Mission ci aspetta quest’estate. Non vorrete mica perdervelo!