The Day Before: evento fissato per il 31 marzo

The Day Before, il survival-horror sparatutto in terza persona che si ispira a The Last of Us e The Division, sarà il protagonista di un imminente evento che potrebbe essere davvero importate. Il team di sviluppo Fntastic sarà ospite sul canale Twitch di IGN domani, mercoledì 31 marzo 2021 alle ore 11:00 italiane, pronto a divulgare un importante annuncio legato all’IP.

Dato che si è parlato di singolo annuncio, il più importante che ci viene in mente potrebbe essere quello riferito al reveal della data di pubblicazione di The Day Before, atteso al momento solo su PC. Un altro possibile annuncio potrebbe invece riguardare le già vociferate versioni console PlayStation 5 e Xbox Series X/S, pronte magari ad affiancare già dal day-one quella PC. Non va scartata neppure l’ipotesi legata ad un doppio annuncio, con reveal della data d’uscita e la conferma di tutte le piattaforme su cui verrà pubblicato l’atteso survival-horror. Ovviamente, troverete tutte le informazioni del caso sul sito di GamesVillage.