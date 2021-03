Monster Hunter Rise debutta al primo posto in UK

Debutto col botto nel Regno Unito per Monster Hunter Rise (qui la nostra recensione)! L’esclusiva targata Nintendo Switch ha venduto più copie fisiche in UK rispetto agli altri giochi, ma la notizia più importante arriva da Super Mario 3D All-Stars: il titolo non riceverà più copie vendibili dal 31 marzo 2021 e per questo, gli utenti inglesi hanno deciso di acquistare il gioco prima della sparizione della collection dedicata all’idraulico. In terza posizione troviamo l’onnipresente Animal Crossing New Horizons.

Da notare che la top 10 di questa settimana è dominata da Nintendo Switch: 9 titoli su 10 infatti sono titoli pubblicati sulla console della grande N. Stranamente, It Takes Two non ha venduto molte copie al debutto in UK, ma forse la causa è legata al Pass Amico, che permette a due giocatori di giocare in co-op online utilizzando una sola copia. Ecco la top 10: