Call of Duty Warzone: nuova mappa in arrivo nel 2022?

Sono emerse indiscrezioni interessanti nelle ultime ore circa Call of Duty Warzone: un insider, infatti, ha appena condiviso alcune informazioni sul futuro del popolare FPS multiplayer di Activision. A quanto pare, sarebbe in arrivo una nuova mappa specifica per la Battle Royale… ma non così presto, come saremmo indotti a pensare.

Tra un tweet e l’altro, il noto insider Tom Henderson ritiene che Call of Duty: Warzone riceverà una mappa basata sulla Seconda Guerra Mondiale nel 2022. L’idea non è poi tanto nuova, poiché le voci sull’arrivo di una nuova mappa poco dopo la distruzione di quella attuale (a causa di una bomba atomica) circolano già da un po’ di tempo. Tuttavia la prospettiva di Henderson risulta un po’ insolita, perché starebbe a significare che i fan dovranno attendere un periodo di tempo fin troppo lungo prima di poter giocare al nuovo contenuto. Prosegue poi menzionando il fatto che questa nuova mappa a tema WW2, che avrà a detta sua dimensioni ridotte proprio come Rebirth Island, non ha nulla a che fare con quella che entrerà a far parte di Warzone ad aprile, il che ha suscitato un certo hype tra i fan.

Ovviamente, tutto ciò va preso con le pinze fino a quando non verrà confermato, ma sembra una buona idea qualora dovesse corrispondere alla verità. Call of Duty: Warzone è disponibile su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S. A proposito, avete saputo dei nuovi rumor emersi riguardo il prossimo COD?