Cyberpunk 2077: alcuni utenti PC riscontrano problemi di stabilità dopo la patch 1.2

L’obiettivo con la patch 1.2 di Cyberpunk 2077 era quello di risolvere una serie di problemi in tutte le versioni del gioco, inclusi i tempi di spawn degli NCPD, la distanza da V, una sfilza di vari bug e glitch e una grafica migliorata: tuttavia, sembra che i giocatori di PC riscontrano grossi problemi di prestazioni nel gioco dopo l’aggiornamento alla patch 1.2. Con oltre 40 GB nello spazio, la patch della versione 1.2 di Cyberpunk 2077 è molto pesante, ma porta il titolo ad avvicinarsi al modello di gioco che CD Projekt Red aveva progettato inizialmente.

L’obiettivo principale dietro la patch 1.2 è quello di correggere molti dei glitch osservati dai giocatori, sebbene la patch 1.2 influisca sul gioco su tutte le piattaforme, la sezione relativa alla stabilità e alle prestazioni della patch è orientata alle versioni del gioco per PS4 e Xbox One. Tuttavia, i giocatori su PC stanno segnalando problemi di stabilità che hanno reso il gioco non caricabile. Nella discussione ufficiale sul nuovo aggiornamento, diversi giocatori di PC stanno segnalando problemi importanti come arresti anomali al lancio e perdite di frame rate: un utente riferisce che, prima dell’installazione della patch, Cyberpunk 2077 funzionava bene, ma ora stanno riscontrando vari problemi di schermo nero.

Alcuni Redditor ritengono che i cali del frame rate siano un problema collegato con il ray tracing: un utente, segnala Cyberpunk 2077 in esecuzione a 17 fps, ma prima della patch in esecuzione a 90 fps, mentre altri segnalano bug che interrompono le missioni relative alla missione secondaria di Delamain e altri, impedendo loro di completare completamente il gioco. Questo non sembra essere un problema riguardante tutti i giocatori di PC: alcuni sono ancora in grado di giocare come prima, e alcuni sul thread riportano anche dei miglioramenti a seguito della massiccia patch di CDPR. Cyberpunk 2077 è ora disponibile su PC, PlayStation 4, Stadia e Xbox One, con le versioni PlayStation 5 e Xbox Series X / S in arrivo entro la fine dell’anno.