Bloober Team: niente acquisizione al momento, perché “incoerente” con la sua organizzazione

Si sa che la reputazione di Bloober Team è cresciuta costantemente negli ultimi dieci anni, soprattutto grazie alla sua impressionante produzione di giochi horror. Lo studio polacco è stato spesso considerato un probabile candidato per l’acquisizione da parte di uno dei big della game industry. Alcuni rapporti risalenti a più o meno un anno fa suggerivano che Bloober Team fosse in trattative con più aziende per una possibile acquisizione, ma, a quanto pare, i piani sembrano essere decisamente cambiati.

Il developer ha infatti deciso di non vendere la quota di maggioranza a nessuno in questo momento, per una ragione ben precisa, ovvero “l’alto rischio di perdere i suoi obiettivi strategici generali”, oltre al fatto che un’acquisizione in questo momento sarebbe “incoerente” con la “cultura organizzativa” di Bloober e sarebbe un ostacolo alla sua crescita. Viene aggiunto anche che lo studio dalla seconda metà del 2021 “avvierà dei colloqui su una cooperazione strategica con una delle entità dell’industria”. Tuttavia è ancora da chiarire cosa intenda di preciso.

Sicuramente è una notizia che lascia pensare, soprattutto dopo l’annuncio della partnership di pubblicazione con il gigante Koch Media. Staremo a vedere cosa il noto studio polacco avrà in serbo per noi giocatori.