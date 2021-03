The Last Worker: una nuova avventura narrativa

Wired Productions ha rivelato The Last Worker per PS5 oggi durante il suo Wired Direct, un’avventura narrativa in prima persona.

Il titolo uscirà nel 2022, The Last Worker è ambientato nella città sommersa di Manhattan e presenta opere d’arte 3D dipinte a mano dalla leggenda dei fumetti Mick McMahon (Judge Dredd). Il gioco è sviluppato da Wolf & Wood , il team che ha contribuito a creare una serie di giochi VR. Il titolo è descritto come avente un cast interamente satirico e una storia piena di dramma, satira pungente e azione intensa.

È stato rivelato un breve teaser trailer del progetto, ma possiamo aspettarci di più in futuro. Data la storia dello studio con la realtà virtuale, non saremmo sorpresi di vedere questo sistema VR di nuova generazione di Sony (questo non è confermato però).

Puoi guardare il trailer di presentazione su PS5 di seguito, a consultate GamesVilage per ulteriori aggiornamenti!