Magic Legends: miglioramenti del framerate

Il gioco di ruolo d’azione online free-to-play Magic: Legends è stato lanciato in una beta aperta la scorsa settimana. È stato criticato per problemi di prestazioni, problemi di progettazione e per le sue microtransazioni, con la più grande lamentela per la classe Dimir Assassin.

Durante il fine settimana, il produttore Steve Ricossa ha spiegato come Cryptic Studios sta rispondendo a queste critiche, che include l‘aggiunta di un percorso gratuito. Il titolo include cinque classi gratuite che vengono sbloccate dall’inizio. Attualmente, solo la sesta classe, il Dimir Assassin, deve essere acquisita e non è una classe iniziale. La scorsa settimana, il Dimir Assassin poteva essere sbloccato solo aprendo “buste” da $ 3.

Cryptic ha reso l’Assassino Dimir una ricompensa nel pass battaglia del gioco, sia nel livello gratuito che in quello premium, in modo che chiunque giochi abbastanza a lungo lo ottenga. Non sono state annunciate altre modifiche alla monetizzazione, ma Ricossa afferma che lo studio è impegnato a lavorare con [i giocatori] per continuare a perfezionare ulteriormente la monetizzazione.

Per quanto riguarda i problemi di framerate, Ricossa afferma che il team di sviluppo ha apportato modifiche ai dati per eliminare alcune entità eccessive che facevano bruciare inutilmente il framerate del gioco e ha pubblicato due aggiornamenti delle prestazioni finora, con altri in arrivo.

Ricordiamo che Magic Legends si puo’ trovare su Epic Games Store gratuitamente o scaricarlo tramite il launcher di Perfect World Arc.