Deliver Us the Moon: in arrivo su PlayStation 5 e Xbox Series X|S

Finalmente il publisher Wired Productions e il developer KeokeN Interactive hanno annunciato con un trailer (in calce all’articolo) che porteranno Deliver Us the Moon su PlayStation 5 e Xbox Series X/S! La versione per console di nuova generazione sarà disponibile come aggiornamento gratuito per gli utenti che già possiedono il gioco su PlayStation 4 e Xbox One. Al momento, però, non è stata comunicata alcuna data di uscita. Di seguito trovate la panoramica aggiornata del titolo sci-fi:

L’amatissimo thriller di fantascienza ambientato in un prossimo futuro apocalittico arriverà sulle console di prossima generazione, con un aggiornamento gratuito per gli attuali proprietari! Assumi il ruolo dell’ultimo astronauta della Terra, tagliato fuori dalla Terra e gettato in una missione estrema. Con ombre, riflessi e audio ray-tracing, e tempi di caricamento notevolmente migliorati, aspettati la versione più bella di questa misteriosa avventura.

Una splendida notizia, dopo lo scontento che aveva generato la cancellazione della versione per Nintendo Switch. Vi ricordiamo che Deliver Us the Moon è attualmente disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC via Steam.