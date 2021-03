Tiny Troopers Global Ops: annunciato per console e PC

L’editore Wired Productions e gli sviluppatori Kukouri Mobile Entertainment ed Epiphany Games hanno annunciato Tiny Troopers: Global Ops. Di seguito una panoramica del gioco, tramite la sua pagina Steam:

Attenzione! Tiny Troopers: Global Ops è uno sparatutto arcade a doppia levetta molto dinamico, in cui dovrai condurre una squadra di soldati scelti in missioni piene d’azione per abbattere orde di nemici senza scrupoli provenienti da ogni angolo del mondo!

Sì, i Soldati sono pronti! Temprati in combattimento, concentrati al massimo e impazienti di intraprendere nuove e rischiose missioni! E allora indossa l’uniforme e conduci la tua squadra in battaglie esplosive con campagne epiche contro legioni di avversari armati fino ai denti: sei tra i migliori in assoluto, ed è ora di dimostrarlo nelle più grandi operazioni di sempre dei Tiny Troopers! Preparati a finire nel cuore della battaglia con nuove ed esplosive modalità di gioco, e ricorda: non lasciamo indietro nessun soldato! Riuscirai a schivare tempeste impietose di proiettili, sottrarti a esplosioni devastanti ed evitare trappole? Allora rispondi alla chiamata al dovere e conduci verso la vittoria la tua squadra di soldati, in nuovissime battaglie multi giocatore e con la modalità co-op locale da 4 giocatori.

I requisiti di sistema richiedono un sistema operativo Windows 10, il processore deve supportare Intel Core i3 o il suo equivalente AMD: la memoria richiesta per la RAM è di 2 GB. La scheda video deve supportare NVIDIA Ge Force GTX 660 oppure AMD Radeon HD 6770 e DirctX11: la memoria richiesta è di 5 GB di spazio disponibile, mentre la scheda audio deve supportare DirectX Compatible. Inoltre è possibile utilizzare il Microsoft Xbox Controller per Windows, o un suo equivalente. Tiny Troopers: Global Ops e verrà lanciato nel 2021 per PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC tramite Steam.