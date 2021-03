Call of Duty Warzone: aggiornamento in arrivo

I fan di Call of Duty: Warzone non hanno molto di cui entusiasmarsi nell’aggiornamento di metà stagione di domani. Mentre Black Ops – Cold War stanno ricevendo nuove mappe e modalità, i fan di Warzone ricevono un fucile da cecchino e alcuni nuovi operatori.

Ma ciò non significa che i nostri dischi rigidi siano al sicuro: la patch Warzone di domani è un enorme download di 133 GB se hai installato anche Modern Warfare. In caso contrario, il peso dell’aggiornamento sarà inferiore.

Ecco le dimensioni del download, come indicato nel post del blog di oggi :

PC: 52,4 GB (solo Warzone) / 133,6 GB (Warzone e Modern Warfare)

PlayStation 5 / PlayStation 4: 52,0 GB

Xbox Series X / Series S / One: 57,8 GB

Questa volta i download sono più grandi perché le dimensioni complessive di Warzone e Modern Warfare si stanno riducendo. Lo studio di sviluppo affferma che Warzone si ridurrà di 11,8 GB e Modern Warfare di circa 30 GB. Più spazio libero quindi, ma i giocatori dovrebbero considerare seriamente se vale la pena mantenere aggiornato Modern Warfare, se non ci giochi molto in questi giorni.

Detto questo, 52 GB sono molti da ingoiare per un aggiornamento che non aggiunge nulla di particolare a Warzone. La roadmap aggiornata di Activision per la stagione 2 ha un unico riquadro per Warzone che in pratica l’aumento degli zombi. La presenza degli zombi di Warzone è stata una delle modifiche alla mappa più deludenti del gioco sin dal suo lancio. Si vocifera anche una nuova mappa in arrivo nel 2022.

Puoi dimezzare il download disinstallando la parte di Modern Warfare prima che la patch di Call of Duty Warzone uscirà domani sera alle 23:00 PDT .