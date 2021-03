Valheim: disponibile il nuovo aggiornamento 0.148.7

Valheim , il gioco di ruolo di sopravvivenza vichingo che ha preso d’ assalto Steam, ha ricevuto un nuovo aggiornamento: la patch 0.148.7, aggiunta il 29 marzo, riduce il ritardo di utilizzo con Hammer, Hoe e Cultivator. Valheim è sviluppato da Iron Gate Studio e pubblicato da Coffee Stain Publishing, è in early access dopo essere stato lanciato il 2 febbraio 2021: finora ci sono stati alcuni aggiornamenti, l’ultimo dei quali è uscito il 23 marzo, ma gli sviluppatori del gioco hanno pianificato espansioni più grandi nel corso di quest’anno.

Questa patch ha risolto alcuni problemi sonori, ha cambiato l’aspetto della schermata dei crediti, ha aggiunto nomi mancanti e ha apportato alcuni aggiornamenti di localizzazione: la cosa più importante sono i miglioramenti per gli strumenti agricoli martello, zappa e per le macchine agricole, inoltre migliora leggermente la pressione dei pulsanti in coda per un’esperienza più fluida, secondo le note sulla patch su Steam. Inoltre, parte dell’aggiornamento introduce un nuovo effetto riguardante le orme sulla neve. La costruzione e l’agricoltura all’interno di Valheim erano modifiche già in corso, ma questi piccolo cambiamenti dovrebbero farli funzionare ancora meglio di prima senza cambiare drasticamente l’atmosfera del gioco.

Sebbene piccoli, aggiornamenti della patch 0.148.7 sono importanti poiché permettono a Valheim di ricevere recensioni entusiastiche dai loro giocatori: le modifiche alla qualità della vita all’interno di un gioco sono a volte sottovalutati nel settore, e questo è un ottimo esempio di come uno sviluppatore modifichi il proprio titolo per mantenere felici i suoi giocatori. Tuttavia, c’è una scuola di pensiero per cui i giochi di sopravvivenza come questo hanno successo solo se sono difficili e ardui: la fatica di raccogliere materiale, creare gli strumenti giusti e migliorare i personaggi sono elementi fondamentali del ciclo di gioco di Valheim e dovrebbero essere una sfida. Le modifiche all’interno di questo aggiornamento non dovrebbe influenzare troppo l’aspetto della sopravvivenza di questo titolo. Valheim è ora disponibile in Early Access su Steam.