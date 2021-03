Assassin’s Creed Valhalla: un nuovo aggiornamento

Dopo importanti aggiornamenti e in seguito al feedback dei giocatori, Ubisoft sta cambiando il negozio di Reda in Assassin’s Creed Valhalla . L’aggiornamento per il negozio sarà attivo il 30 marzo e renderà più facile acquistare nuovi oggetti, senza spendere tutti gli opali che hai scoperto.

Nel Valhalla, Reda si unisce al tuo insediamento dopo aver assicurato un’alleanza con Ledecestrescire. Per gli opali, una valuta di gioco che puoi trovare esplorando il mondo, Reda ti venderà armi, armature e cosmetici unici che ruotano fuori dal suo negozio su base settimanale. Fino ad ora, ti vendeva tre nuovi articoli ogni settimana. L’aggiornamento del 30 marzo aumenterà quel numero a sei.

.Quindi, a partire dal 30 marzo, avrai una finestra limitata per acquistare sei nuovi articoli. Sono elencati di seguito:

Black Raven (tatuaggio posteriore)

Helhest (cavallo)

Elmo di Niflheim

Polena unicorno

Totem dell’Aquila del Sangue

Ukonvasara (martello)

Inoltre, l’aggiornamento cambia il numero di opali necessari per acquistare determinati articoli da Reda. A partire dal 30 marzo, il prezzo degli oggetti di lunga durata, sarà ridotto a 35 opali.

Ricordiamo che, Assassin’s Creed Valhalla è disponibile per Xbox Series X | S, Xbox One, PS5, PS4, PC e Stadia.