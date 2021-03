Lumote: nuovo puzzle platform in stile marino in arrivo nel 2021

Grandi novità da parte di Wired Productions: dopo l’annuncio dell’arrivo di Deliver Us the Moon su console di nuova generazione, il publisher fa sapere che si occuperà della pubblicazione del nuovo puzzle platform sviluppato da Luminawesome Games, intitolato Lumote. Il gioco dalla grafica in stile marino verrà lanciato per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC (via Steam) nel 2021, a data ancora da destinarsi come mostra il trailer pubblicato dall’azienda che potete trovare in calce all’articolo. Di seguito vi riportiamo la panoramica e le caratteristiche principali del nuovo titolo:

Lumote, la più morbida creatura bioluminescente, è alle prese col tentativo di rovesciare il Mastermote in questo bellissimo puzzle platform 3D. In una storia di due poteri opposti in lotta per il controllo, Lumote deve possedere, saltare e pensare per farsi strada attraverso un mondo di enigmi. Prendendo il controllo degli abitanti del mondo, i Motes, e usando le loro abilità per progredire, il loro comportamento ti aiuterà o ti ostacolerà nel tuo viaggio nelle profondità mentre cerchi il Mastermote.

Seafoam Moocher – Schiaccia, colpisci e rimbalza nel mondo intorno a te. Lumote potrebbe non avere una faccia, ma ha comunque una personalità. Estremamente curioso, altamente inquisitorio e adorabile!

– Schiaccia, colpisci e rimbalza nel mondo intorno a te. Lumote potrebbe non avere una faccia, ma ha comunque una personalità. Estremamente curioso, altamente inquisitorio e adorabile! Questo è un grande mondo – Il mondo di Lumote è un unico enorme ambiente contenente sei torri e cinquanta puzzle. Ogni torre segna la tua padronanza di uno specifico Mote e sblocca una nuova serie di puzzle da esplorare.

Risolvi intricati enigmi – Ambientato in un’avventura rompicapo 3D, il design dei livelli intelligente e logico facilita i giocatori aumentando la complessità con ogni Mote che incontri.

Suoni meravigliosi – Una colonna sonora sbalorditiva ti accompagna, profonda e simile a una trance che ti porterà in un maestoso viaggio nel panorama sonoro dell’elettronica.

rEngine – Utilizzando l’originale rEngine, i puzzle di Lumote sono tutti interconnessi e puoi passare senza problemi da un puzzle all’altro mentre avanzi nel gioco.