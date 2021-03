Tokyo Game Show 2021: ultimo evento a confermare una presentazione digitale

Il Tokyo Game Show è l’ultimo evento dell’industria dei giochi a confermare una presentazione digitale per il 2021: il TGS 2021 Online si terrà per quattro giorni dal 30 settembre, hanno annunciato martedì gli organizzatori CESA, Nikkei e Dentsu, proprio come l’evento dell’anno scorso. Come nel 2020, il TGS trasmetterà quattro giorni di contenuti su YouTube, Twitch e piattaforme di social media: ma quest’anno tutti i programmi saranno trasmessi in inglese con traduzione simultanea.

Tuttavia, a differenza del 2021, il TGS terrà un evento fisico solo per la stampa nella sede tradizionale dello spettacolo alla Makuhari Messe di Chiba: dove i giornalisti e gli influencer invitati potranno giocare, intervistare gli espositori e condividere contenuti con il loro pubblico. Dal momento che il Giappone sta attualmente imponendo rigide restrizioni all’ingresso per gli stranieri, che probabilmente si estenderanno oltre i Giochi Olimpici di questa estate, è probabile che il Tokyo Game Show sia limitato ai punti vendita giapponesi. Il TGS sta anche pianificando di addebitare agli utenti online generali un’esperienza di stand virtuale, ha affermato, in collaborazione con i negozi di giochi online, i consumatori potranno anche giocare gratuitamente a speciali demo di giochi TGS.

Lunedì, la società di eventi ReedPop ha confermato la cancellazione del PAX East e la scorsa settimana gli organizzatori della Gamescom 2021 hanno affermato che stanno pianificando lo spettacolo di quest’anno come un evento che combina elementi digitali con eventi in loco. l’ ESA ha portato avanti i piani per un evento digitale E3 quest’estate, ma richiede ancora il sostegno delle principali società di giochi. l’E3 2021 vedrebbe tre giorni di copertura in streaming live durante le date precedentemente annunciate del 15-17 giugno. L’evento fisico è stato cancellato per il secondo anno, secondo la città di Los Angeles. Valve terrà la celebrazione del Steam Next Fest durante le date dell’evento digitale pianificato per l’E3. Precedentemente noto come Steam Game Festival, l’evento è stato ora ribattezzato per comunicare più direttamente il suo obiettivo come una celebrazione di più giorni dei giochi in arrivo. Proprio come i precedenti Festival di gioco, Next Fest includerà centinaia di demo di giochi, live streaming degli sviluppatori e chat con i team sui loro giochi in corso. Continuate a seguirci, per maggiori informazioni.