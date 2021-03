Nuovo titolo di Kojima? Domani novità importanti in arrivo

Oramai è da diverso tempo che non abbiamo la ben che minima idea di cosa bolla in pentola negli studi Kojima Production. Dopo aver realizzato Death Strading, titolo disponibile sugli scaffali dei negozi per PC e PlayStation 4, diversi giocatori stanno aspettando novità all’orizzonte dalla stessa azienda. Secondo quanto svelato su Twitter, a breve avremo notizie importanti, apparentemente.

Scendendo nei particolari, il responsabile del post pubblicato su Twitter è Ludvig Forssell, Audio Director presso Kojima Productions, che ha recentemente rivelato che arriveranno novità a partire dalla giornata di domani. Come se non bastasse, Geoff Keighley, giornalista famoso per aver tenuto diversi eventi nel settore dei videogiochi, ha condiviso il post, rispondendo con un GIF abbastanza sospetta. Insomma, vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per saperne maggiormente sulla questione di domani.