SnowRunner: annunciata la data d’uscita su Nintendo Switch

La fisica realistica, i camion fuoristrada, le tonnellate di fango e neve e tutti i contenuti di SnowRunner arriveranno su Nintendo Switch il 18 maggio. Mettetevi alla guida di celebri veicoli fuoristrada riprodotti in ogni minimo dettaglio di Ford, Chevrolet e Freightliner – per esplorare un vastissimo open world selvaggio e inospitale.

L’esperienza di gioco off-road definitiva è in arrivo per Switch:

Preparatevi a superare fango, acque torrenziali, neve e laghi ghiacciati ovunque voi siate. Espandete e personalizzate la vostra flotta di veicoli fuoristrada con potenziamenti e accessori, tra cui una speciale presa d’aria per il motore per l’attraversamento di torrenti e pneumatici con catene per la neve.

SnowRunner arriverà il 18 maggio per Nintendo Switch, ulteriori informazioni saranno presto disponibili. Sono già aperte le prenotazioni della versione fisica di SnowRunner per Switch, questo videogioco è già disponibile per le piattaforme PC (Epic Game Store), Xbox One e PlayStation 4.