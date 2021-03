Planet Zoo: disponibile il pack con gli animali del Sudest asiatico

Queste le caratteristiche del nuovo contenuto di Planet Zoo attraverso la pagina Steam:

SCOPRI TANTI ANIMALI FANTASTICI

Il simulatore di zoo più autentico si espande con il pacchetto animali Sudest asiatico di Planet Zoo! Scopri tanti animali particolari provenienti da un continente vivace con il primo DLC del gioco tutto incentrato sugli animali. Con più specie che mai, questa nuova aggiunta a Planet Zoo contiene otto creature eccezionali, tutte con comportamenti affascinanti da osservare e bisogni unici da soddisfare.

È disponibile anche un nuovo scenario in cui cimentarsi. Ambientato in un bellissimo paradiso malese, è perfetto per mettere in mostra l’incredibile assortimento di animali di questo pacchetto. Acquista ora il pacchetto animali Sudest asiatico e inizia a costruire il tuo zoo migliore.

SCOPRI 8 NUOVI ANIMALI

Preparati ad accogliere sette nuovi animali da habitat e un insetto da mostra, tutti originari del Sudest asiatico. Questo pacchetto include l’orso del sole, il leopardo nebuloso, il tapiro della Malesia, la nasica, il babirussa di Sulawesi, il binturong, il cuon rutilano e l’insetto foglia gigante. Puoi costruire per loro habitat fantastici, intrattenerli con nuove dotazioni e farli conoscere ai visitatori dello zoo.

Osserva da vicino il leopardo nebuloso, un fantastico felino maculato solitamente molto riservato e che raramente si lascia avvistare in natura. Guarda i vivaci orsi del sole divertirsi e giocare tra di loro prima di arrampicarsi sugli alberi. Dai da mangiare alle nasiche il loro cibo preferito.

Crea una mostra in cui l’insetto foglia gigante, esperto di mimetizzazione, possa sentirsi al sicuro. Ascolta i branchi di cuon comunicare tra loro con il loro caratteristico fischio. Prenditi cura di questi animali, e di tanti altri ancora, lungo tutto il loro ciclo vitale, aiutandoli a crescere in buona salute all’interno dello zoo o liberandoli in natura.

IL NUOVO SCENARIO TI ASPETTA

Lo zoo Haiwan-Hebat ha bisogno di te! Quest’attività, che in malese significa più o meno “”grande parco degli animali””, era nel bel mezzo di un’espansione quando le sono stati tagliati i fondi. Ora tocca a te completare il lavoro in tempo. In questo scenario ambientato nel cuore di Perak, in Malesia, e circondato da un fantastico bioma con foresta tropicale, dovrai completare gli habitat lasciati a metà, ospitare nuovi e spettacolari animali, assumere dipendenti e accogliere visitatori.

Se riuscirai a creare uno zoo redditizio in cui il benessere degli animali è la massima priorità, avrai sicuramente successo. Utilizza tutti gli elementi dello scenario già disponibili, oltre ai potenti strumenti per la costruzione e la creazione di paesaggi, e dai un contributo significativo alla gestione del parco zoologico. Oltre agli otto animali del nuovo pacchetto, lo scenario può accogliere tutti gli esemplari già disponibili su Planet Zoo, come l’elefante indiano, il coccodrillo marino e il gorilla di pianura occidentale.

TUFFATI NEL WORKSHOP DI STEAM

Planet Zoo: Il pacchetto animali Sudest asiatico è pienamente compatibile con il Workshop di Steam. Unisciti a una grande community ed esplora gli habitat e gli scenari più creativi del mondo, scoprendo ogni giorno nuovi e incredibili contenuti creati dai giocatori. In alternativa, crea i tuoi fantastici progetti e caricali per metterli a disposizione dei giocatori di tutto il mondo. Puoi condividere tutto quello che vuoi, dai rettilari ai ristoranti. Unisciti subito al Workshop di Steam e prova più di 50.000 oggetti di Planet Zoo.

Tra i pack precedenti c’era quello relativo agli animali Australiani.