InnoGames annuncia una serie d’eventi per la Primavera

Nel gioco di strategia di successo Forge of Empires, viene proclamata la Festa dei Ciliegi in Fiore. La patrona Hanako accoglie tutti i giocatori con più di 40 missioni immediate (le cosiddette Rush Quests) e oltre 20 missioni giornaliere per guadagnare Lanterne di Primavera. Oltre a completare le quest, i giocatori riceveranno Lanterne di Primavera una volta al giorno per aver effettuato il login o attraverso i ciliegi che crescono di volta in volta intorno alla loro città. Una volta che hanno guadagnato abbastanza lanterne di primavera, Origami Frog può essere passato attraverso lo stagno. Ogni foglia ospita un diverso animale origami e un diverso premio. I possibili premi possono essere visualizzati in anticipo. Inoltre, ogni lilypad offre la possibilità di vincere un premio giornaliero, che viene sostituito da uno diverso ogni 24 ore.

Inoltre, una barra di avanzamento mostra il posto che i giocatori occupano nella classifica della lega. Più alto è il rango, maggiore è la possibilità di vincere un premio speciale aggiuntivo in questo evento. Quest’anno, il premio principale che attende i giocatori è il Mulino di Suishun. Il Festival dei ciliegi in fiore in Forge of Empires si celebra dal 25 marzo al 14 aprile. In Elvenar quest’anno, il Culto della Fiamma Bianca che adora la fenice e i nomadi si incontrano. Insieme trovano l’uovo di una Fenice Cenere che porta loro saggezza. I giocatori devono ora aiutare a far crescere la Fenice Cenerina in un uccello grande e potente.

I forzieri possono essere aperti con la Sky Essence trovata. Questi contengono non solo una ricompensa e la possibilità di vincere premi giornalieri esclusivi, ma anche Piume di Fenice che ti avvicinano ai prossimi premi principali. Tra questi premi principali ci sono alcune grandi ricompense e gli Artefatti Ashen Phoenix. Questi possono essere usati per far evolvere l’animaletto speciale di questo evento, la Fenice Cenere. L’Ascesa del Culto della Fenice a Elvenar va dal 23 marzo al 14 aprile. In Grepolis, un ospite speciale visita le città dei giocatori: la Mitica Gallina degli Inferi. È esigente, affamata e, soprattutto, è anche la gallina più schizzinosa che si possa immaginare. Dandole da mangiare, ci sono ricompense per il tuo impero.

Il foraggio per la gallina può essere ottenuto attraverso l’attività quotidiana di governo: Potenzia gli edifici, ricerca e recluta nuove truppe, attacca i nemici e lancia incantesimi. Tuttavia, trovare le ricette giuste per la gallina diventa una sfida: oltre 120 ricette possono essere fatte da un totale di otto ingredienti per ottenere preziose ricompense. Le ricette non possono essere trasmesse durante il processo. Tutti i giocatori ottengono la propria collezione di combinazioni uniche per nutrire la gallina. Una classifica mostra quanto bene stai facendo rispetto alla comunità. Lo sforzo vale la pena, perché ogni vincitore giornaliero riceve una ricompensa speciale. Inoltre, i primi dieci giocatori ricevono un onore speciale alla fine, e il vincitore assoluto riceve un titolo speciale: Master Egg Collector. La Mitica Gallina delizia Grepolis tra il 23 marzo e il 12 aprile.

La primavera sta arrivando anche nel The West. I giocatori possono combattere contro i noti pistoleri Big Fred, Van Cliff, Brinson e Westwood. Tutti loro sono tornati per un altro Easter Showdown. Quattro nuovi set sono disponibili come ricompensa. Tre di essi come premi per aver vinto i duelli e uno per aver sconfitto i banditi un certo numero di volte senza perdere. Alla fine dell’evento, il giocatore con la più lunga striscia vincente contro i banditi riceverà il set di armi speciali. L’evento Showdown in The West avrà luogo dal 31 marzo al 23 aprile. Forge of Empires, Elevenar, Grepolis e The West sono liberi di giocare. The West nel browser su PC, Forge of Empires, Elevenar, Grepolis sono inoltre disponibili mobile per iOS e Android.