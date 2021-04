Postal Redux Recensione: una violenta follia

Ormai sono passati circa 24 anni dall’uscita del primo Postal. Ed adesso la remastered HD denominata Postal Redux arriverà anche su PlayStation 4 dopo essere precedentemente uscita nel 2016 su PC e l’anno scorso su Nintendo Switch. La remastered di Running With Scissors riporta sulla console di Sony la violenza ingiustificata che ha sempre caratterizzato la saga portando con se molte critiche.

Il nome Postal deriva in realtà dal termine americano “Going Postal”, che si riferisce ad una persona impazzita in modo violento ed incontrollato. Il termine è nato dopo il massacro del postino Patrick Sherril all’ufficio postale di Edmond, Oklahoma, nel 1986. Come il personaggio principale del gioco chiamato Postal Dude, l’uomo ha uccise varie persone innocenti senza una ragione apparente.

La saga ha raggiunto l’apice del successo con il suo secondo capitolo, che è ancora ampiamente giocato su Steam. In seguito, tuttavia, la serie cadde sempre di più in disgrazia. In effetti, Postal Redux sarebbe dovuto uscire nel 2016 per PC e PlayStation 4, ma a causa del mancato successo sulla piattaforma di Valve, l’idea è stata respinta. Infine, grazie ai soldi ottenuti dalla versione per Nintendo Switch, il gioco è finalmente arrivato anche sulla piattaforma di Sony.

Postal Redux: una dilagante follia

Per rilanciare il titolo, gli sviluppatori hanno completamente ridisegnato la grafica, adattandola alle nuove risoluzioni e alle ultime schede grafiche. Inoltre, sono stati aggiunti vari miglioramenti per giustificare un prezzo complessivamente accettabile. Infine, alcuni dei livelli del gioco sono stati rivisti compreso il finale, con piccoli cambiamenti in base alla difficoltà scelta e alle azioni compiute dal giocatore.

Postal Redux, a differenza dell’originale, è un twin-stick shooter, che quindi ha controlli molto meno scomodi e più diretti. Nonostante i cambiamenti, la storia continua a non avere una vera e propria trama. Nel gioco infatti seguiremo il nostro “eroe” che, uscendo di casa, andrà di abitazione in abitazione ad uccidere civili e le forze dell’ordine che cercheranno di fermarlo.

L’inquietante colonna sonora del gioco potrà essere udita solo nel menù e nelle schermate di transizione tra livelli. Queste transizioni inoltre sono caratterizzate da immagini inquietanti e scritte di sangue sui pensieri sempre più contorti del nostro protagonista. Durante i vari stage di Postal Redux invece l’unica cosa udibile saranno le urla delle nostre vittime e le sadiche battute del Postal Dude accompagnate dai colpi delle sue armi da fuoco.

Non ci sono vie di fuga

Gli ambienti non sono molto grandi e basta andare piano per trovare facilmente anche le varie zone segrete. La maggior parte dei livelli hanno una visuale isometrica che cerca di dare un’illusione 3D, mentre altri hanno una visuale dall’alto verso il basso completa. L’obiettivo è eliminare la maggior parte dei nemici per continuare attraverso i livelli, mentre non sarà necessario uccidere i civili.

Per eliminare “i disturbatori” avremo a disposizione diverse armi, un mitragliatore infinito e una serie di altri tipi di equipaggiamento ricaricabile. In Postal Redux quest’ultimi sono stati migliorati ed equilibrati, per consentire al giocatore di scegliere diverse strategie o diversi approcci. Potremmo anche disporre di granate da lanciare o mine da posizionare, infine negli scenari potremmo trovare cure ed armature.

A partire dalla difficoltà Normale non è consigliabile caricare a testa bassa ma bensì ragionare prima di agire. Se il giocatore ha difficoltà potrà provare più volte un livello fino a trovare la strada migliore usando i vari tipi di armi ed oggetti esplosivi nell’ambientazione. In questa remastered inoltre ad ogni arma è stata data un’animazione unica per giustiziare i feriti.

Postal Redux: novità sempre più violente

Oltre alla storia base, in Postal Redux possono essere giocati 4 livelli speciali con la parte Special Delivery. Quest’ultimi saranno soprattutto pieni di civili e non saranno troppo complicati rispetto agli ultimi livelli della storia. Inoltre, sono stati aggiunti anche altri due nuovi livelli con l parte Super Postal. Essendo ambientati in Giappone, gli NPC hanno di conseguenza un doppiaggio giapponese, mentre il Postal Dude farà battute sugli stereotipi del luogo.

In alternativa alle varie campagne c’è la modalità Rampage. Scegliendola giocheremo i livelli principali ma con più nemici, innocenti e armi da usare per ottenere il punteggio più alto, anche usando le esecuzioni ed il moltiplicatore di punti basato sulle serie di uccisioni. Questa modalità può essere giocata anche con gli amici per aumentare il divertimento. Infine si possono anche rigiocare i avri livelli usando uno dei tanti filtri disponibili.

Una prospettiva problematica

Postal Redux purtroppo presenta diversi problemi nel gameplay, ed essendo sprovvisto di una trama, fa risaltare di più le negatività di quest’ultimi . Le problematiche più gravi sono sicuramente quella dell’intelligenza artificiale e dell’inquadratura. A causa loro alcune situazioni di gioco vengono inutilmente complicate o diventano frustranti, soprattutto a livelli di difficoltà più elevati. I nemici solitamente aspettando che il giocatore entri nel loro campo visivo prima di iniziare ad agire. Ciò non sarebbe un problema se solo il campo visivo del protagonista fosse maggiore rispetto a quello degli antagonisti. Con questo problema se non si conoscono a memoria le posizioni dei nemici si potrebbero subire dei danni senza poter far nulla per evitarli.

Questo problema si riscontra solo con i nemici posti sopra o sotto nell’inquadratura, mentre gli altri possono essere eliminati senza subire danni se si presta la giusta attenzione. Questo meccanica era presente anche nell’originale e quindi la scelta di non risolverlo in Postal Redux è errata, questo perché il gioco diventerebbe inutilmente fastidioso. La visuale in alcuni casi può dare problemi per capire se è possibile oppure no passare sopra ad una determinata superficie. Gran più grave è il fatto di non riuscire a capire se è possibile sparare o no sopra ad un determinato ostacolo. Ciò può portare a subire danno quando ci si rifugia dietro ripari apparentemente sicuri, oppure può portare allo spreco di proiettili tentando di colpire un bersaglio.

Nei livelli con la visuale dall’alto completa il problema diventa più evidente. Per esempio a volte non sarà chiaro se siamo vicini ad un muro invalicabile o ad un’estetica ambientale. La difficoltà più grande però è il riuscire a notare i nemici nascosti dietro dei muri, solitamente indicati con una sagoma nera, poiché difficilmente distinguibili dall’ambiente rispetto agli stage con visuale isometrica.

Altri piccoli problemi di Postal Redux potrebbero essere la mancanza dell’italiano nei sottotitoli, o la quasi inutilità di mine. Un altro difetto è il fatto che talvolta i civili rimangono in vita dietro gli edifici e smettono di emettere suoni, il che costringe quindi il giocatore a scandagliare più volte l’area cercando una sagoma nera facilmente confondibile con l’ambiente. Infine, l’intelligenza dei civili è talmente scarsa che rimanendo fermi talvolta potrebbero avvicinarsi fino a pochi centimetri.

Post Redux ha un miglioramento significativo rispetto al titolo originale. Running With Scissor ha svolto un buon lavoro nel migliorare la grafica e i sistemi di movimento. Va detto che il contenuto del gioco non è adatto a tutti e può disturbare alcune persone, ma se il gioco non viene preso sul serio ciò si trasforma in un divertente , e spietato, passatempo. Sebbene la storia principale manchi di longevità, i vari livelli aggiuntivi, la modalità Rampage e gli obiettivi prolungano il tempo di intrattenimento. Purtroppo, a causa della mancanza di una trama reale, i problemi legati al gameplay sono più gravosi, Infatti rendono il titolo inutilmente più difficile e frustrante, anche a causa di alcune modifiche non proprio efficaci.

Recensione a cura di Matteo Pugliesi