First Playable: annunciata la terza edizione, insieme agli Italian Game Awards 2021

IIDEA, l’Associazione che rappresenta l’industria dei videogiochi in Italia, annuncia la terza edizione di ‘First Playable’. L’evento “business to business” di riferimento per l’industria del gaming a livello nazionale si svolgerà l’1 e 2 luglio prossimo in formato ibrido, digitale e fisico, e sarà organizzato come sempre in collaborazione con Toscana Film Commission.

L’evento, nella passata edizione, ha visto la partecipazione di oltre 70 studi di sviluppo italiani, che hanno avuto l’opportunità di connettersi con 50 tra i più importanti editori di videogiochi e investitori internazionali provenienti da 14 paesi diversi.

Ricco di contenuti e di opportunità, ‘First Playable’ prevede tra le altre attività una sessione di coaching preparatorio a favore degli sviluppatori denominato ‘Ready to Pitch’, nella quale Edward Valiente, professionista di caratura internazionale con oltre 20 anni di esperienza al servizio di editori internazionali first-party e micro-sviluppatori, fornirà consigli e suggerimenti su come proporre al meglio progetti e idee.

‘First Playable’ vivrà il suo momento clou nelle sessioni di pitching, che nel 2020 hanno registrato oltre 260 ore di meeting dove gli sviluppatori italiani hanno avuto la possibilità di raccontare agli editori internazionali i propri progetti in un’occasione unica per molte aziende.

L’attività di matchmaking sarà gestita anche per quest’anno dal partner MeetToMatch, società olandese leader nella pianificazione e gestione di eventi digitali B2B nel settore dei videogiochi.

L’evento prevede inoltre un programma di talk su temi di business di massimo rilievo da parte di ospiti selezionati e partner attraverso la piattaforma “Più Compagnia”, la ‘sala virtuale’ di Toscana Film Commission.

Sempre nell’ambito della due giorni, è prevista la diretta dedicata agli Italian Video Game Awards (IVGA), con l’assegnazione dei premi per le migliori produzioni videoludiche nazionali. La cerimonia si terrà in live streaming dal ‘Museo delle Navi Antiche’ di Pisa, ospitato all’interno delle maestose sale e campate degli Arsenali Medicei, sul lungarno pisano. L’obiettivo è di accostare e unire in un fil rouge di comunicazione un mondo contemporaneo e per molti versi avveniristico come quello dei videogiochi ad un mondo di archeologia antica che richiama la navigazione e la scoperta.

Queste le 5 categorie di premiazione i cui finalisti e vincitori saranno selezionati da parte di una giuria composta da 8 giornalisti e professionisti internazionali:

Best Italian Game: premio per il miglior videogioco italiano.

Best Italian Debut Game: premio per la miglior opera prima italiana.

Best Innovation: premio per il videogioco italiano più innovativo.

Outstanding Individual Contribution: premio al singolo professionista italiano che si è maggiormente distinto a livello nazionale e/o internazionale.

Outstanding Italian Company: premio per lo studio di sviluppo italiano che si è maggiormente distinto a livello nazionale e/o internazionale.

Stefania Ippoliti, Direttore di Toscana Film Commission: “Qui in Toscana, ci siamo ormai così appassionati alla talentuosa capacità e intraprendenza dell’Industria italiana dei videogiochi, che non abbiamo avuto nessun dubbio: il 2021 vedrà la città di Pisa ospitare “live” la serata di gala degli Italian Video Game Awards. Proseguiremo il viaggio intrapreso nel 2019 con First Playable a Manifatture Digitali Cinema, nel set incredibile del Museo della Navi romane agli Arsenali Medicei: 1000 anni di storia, dal III secolo ac al VII dc, che ci proietteranno nel futuro. Vi aspettiamo in Toscana insieme a IIDEA!”

Thalita Malagò, Direttore Generale di IIDEA “Siamo orgogliosi di poter offrire, per il terzo anno consecutivo, un’opportunità concreta per lo sviluppo del business degli sviluppatori italiani di videogiochi. Dopo l’esperienza fatta lo scorso anno in piena emergenza sanitaria, siamo pronti a tornare con un’edizione ancora più ricca di opportunità e di visibilità per l’industria italiana in un contesto di mercato globale. First Playable sarà una vetrina internazionale d’eccezione per i migliori videogiochi e professionisti italiani, a cui sarà dedicata anche una cerimonia di premiazione per gli Italian Video Game Awards assegnati da una giuria d’eccellenza internazionale”.

Tutti gli sviluppatori italiani di videogiochi da oggi possono trovare maggiori informazioni su First Playable e registrarsi all’evento sul sito web www.firstplayable.it.

Fino a venerdì 30 aprile aperte anche le candidature per gli Italian Video Game Awards, tutti i dettagli disponibili a questo indirizzo.