Classifica italiana: Fallout 76 in testa

IIDEA ha comunicato la classifica italiana con i dati relativi alle vendite dei videogiochi nella undicesima settimana di questo 2021, dall 15 al 21 marzo. La scorsa settimana in testa c’era il cestistico di 2K e Visual Concepts NBA 2k21, ora invece a guidare la top 10 c’è il titolo multiplayer di Bethesda, Fallout 76 (per PlayStation 4). Secondo posto per FIFA 21 e terzo per Tom Clancy’s Rainbow Six Siege. Proprio l’FPS Ubisoft è invece in testa nella classifica PC, con il podio chiuso dall’accoppiata Rockstar, GTA V e GTA IV. Qui sotto potete vedere i titoli top della classifica italiana:

TOTALE

1 FALLOUT 76 PS4

2 FIFA 21 PS4

3 TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE PS4

4 SUPER MARIO 3D WORLD + BOWSER’S FURY SWITCH

5 SPIDER-MAN: MILES MORALES PS5

6 GRAND THEFT AUTO V PS4

7 DEMON’S SOULS PS5

8 NBA 2K21 PS4

9 ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS SWITCH

10 CALL OF DUTY: BLACK OPS COLD WAR PS4

PC

1 TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE

2 GRAND THEFT AUTO V

3GRAND THEFT AUTO IV: THE COMPLETE EDITION

4 SHADOW OF THE TOMB RAIDER

5 FAR CRY 5

6 MONOPOLY PLUS

7 BULLY: SCHOLARSHIP EDITION

8 RISE OF THE TOMB RAIDER

9 ASSASSIN’S CREED ODYSSEY

10 ASSASSIN’S CREED ORIGINS