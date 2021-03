Hitman 3: primo capitolo a Dubai disponibile gratis

Da oggi 30 marzo e fino al 5 aprile è possibile scaricare il Free Starter Pack di Hitman 3. Questa versione permette di giocare gratuitamente alla prima missione del gioco, quella a Dubai.

Lo Starter Pack gratuito di Hitman 3 dà accesso alla struttura ICA, dove vivere l’inizio della trilogia World of Assassination, si può incontrare il supervisore e iniziare a guadagnare XP e sbloccabili, che verranno trasferiti nel gioco completo una volta acquistato.

Oltre all’accesso permanente alla struttura ICA, lo Starter Pack garantirà periodicamente anche l’accesso gratuito ad altri luoghi. Ad esempio, con il lancio odierno, i giocatori sperimenteranno anche la missione di apertura di Hitman 2, ovvero “Nightcall” ambientata ad Hawke’s Bay, in Nuova Zelanda.

IO Interactive fa poi sapere, attraverso il comunicato ufficiale, che Il rilascio di questo pack gratuito è solo l’inizio. Col tempo, verranno aggiunti altri contenuti gratis dal Mondo di Assassinio per un periodo limitato. Che si tratti di una full location o di un Bersaglio Elusivo, ci saranno nuove sfide ad attendere i giocatori. Tutto ciò che viene reso disponibile gratuitamente nello Starter Pack sarà gratuito anche per i possessori del gioco completo per la stessa durata; il che significa che Hawke’s Bay è attualmente disponibile per tutti i giocatori di HITMAN 3.

Qui sotto potete vedere il trailer pubblicato per l’occasione.

Ricordiamo poi che recentemente è stato annunciato il DLC a tema “Sette peccati capitali”, con il primo pacchetto, sull’avidità, disponibile proprio da oggi.