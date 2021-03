Observer System Redux: aggiunto il supporto al ray tracing su Xbox Series e PC

Bloober Team, conosciuto nel settore videoludico per una serie di titoli horror di un certo spessore, tra cui l’ultimo The Medium, ha in queste ore anunciato che una delle sue produzioni, Observer System Redux, ha ora il supporto alla tecnologia ray tracing su Xbox Series X|S e PC.

L’annuncio sopra menzionato arriva direttamente dall’account Twitter ufficiale della software house. La patch 1.3 infatti, attiva il supporto della tecnologia ray tracing per Xbox Series X, Xbox Series S e PC. Inoltre, fa sapere, con l’update arrivano anche miglioramenti per quanto concerne l’aggiunta dell’opzione della risoluzione dinamica, illuminazione e ottimizzazione del caricamento dei livelli.

Observer System Redux è attualmente disponibile su PS5, Xbox Series X|S e PC e presto è attesa una versione fisica.