Xbox dà il via al giveaway targato Bethesda!

Nella giornata di ieri vi abbiamo informato riguardo un bellissimo giveaway da parte di Xbox inerente all’acquisizione di Bethesda andata finalmente a buon fine. Per festeggiare il tutto, la divisione gaming di Microsoft ha quest’oggi dato il via all’iniziativa, come potete vedere dal post in calce.

Di cosa si tratta in sostanza? Mentre a questo link trovate il regolamento ufficiale, supponiamo che per convincervi a partecipare, vi basti sapere che il fortunato vincitore potrà portarsi (o meglio, farsi portare) a casa sette splendidi controller, unici nel loro genere, a tema Bethesda.

I sette controller, compatibili con Xbox One, Xbox Series e PC, sono precisamente appartenenti a ogni grande franchise della casa acquisita da Microsoft. Troviamo infatti Dishonored, Prey, DOOM, Fallout, The Evil Within, The Elder Scrolls e Wolfenstein. Sicuramente una collezione imperdibile.

Vi informiamo che il periodo in cui tutto sarà sviluppato va da oggi e durerà fino al 16 aprile. Vi consigliamo di leggere attentamente la procedura al link che vi abbiamo proposto poco sopra. Allora, contate di partecipare al giveaway di Xbox? Fatecelo sapere!