Games With Gold: annunciati i giochi di aprile

Microsoft ha annunciato i Games With Gold che saranno disponibili ad aprile nel servizio Xbox Live Gold su Xbox One e Xbox Series X/S.

I giocatori potranno combattere bestie mitiche in Vikings: Wolves of Midgard e guidare grossi camion pesanti verso la vittoria in Truck Racing Championship. Per la line-up sulla retro-compatibilità, si potrà entrare nel Vuoto e combattere sulla terra o nei cieli in Dark Void, e giocare al successore spirituale di Contra, lo sparatutto Hard Corps: Uprising.

I membri di Xbox Live Gold avranno accesso a questi giochi per un periodo di tempo limitato come parte di Games with Gold, così come i membri di Xbox Game Pass Ultimate, che riceveranno tutti i vantaggi di Gold più l’accesso a oltre 100 giochi con il Game Pass.

Questi i titoli e il periodo di disponibilità:

Vikings: Wolves of Midgard : disponibile dall’1 al 30 aprile

: disponibile dall’1 al 30 aprile Truck Racing Championship : disponibile dal 16 aprile al 15 maggio

: disponibile dal 16 aprile al 15 maggio Dark Void : disponibile dall’1 al 15 aprile

: disponibile dall’1 al 15 aprile Hard Corps: Uprising : disponibile dal 16 al 30 aprile

Ricordiamo oltretutto che Xbox Live Gold non sarà più necessario per i titoli free-to-play.