Kingdom Hearts: la saga da oggi disponibile su PC!

Ebbene sì, quando Epic Games annunciò, qualche mese fa, che una delle saghe più amate e giocate della storia videoludica sarebbe arrivata di lì a poco su PC, moltissimi giocatori della suddetta piattaforma avranno, senza ombra di dubbio, esultato. Parliamo ovviamente di Kingdom Hearts, la leggendaria serie di Square Enix.

La serie di titoli è disponibile da oggi, in via ufficiale, esclusivamente su Epic Games Store e darà la possibilità, ai neofiti e non, di giocare (o rigiocare) al fianco degli iconici personaggi del mondo Disney accompagnati da quelli di un’altra, epica saga, Final Fantasy.

Fino al 6 aprile inoltre, tutte le collection saranno scontate del 20% e chi acquisterà il terzo capitolo + Re Mind (DLC) su Epic Games Store entro il 31 maggio 2021 riceverà tre mesi gratis di Disney+ . Tutti i titoli quindi, saranno giocabili per la prima volta su PC! Cosa ne pensate? Acquisterete subito tutta la collection di Kingdom Hearts? Fatecelo sapere nei commenti!