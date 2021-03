Dice Legacy presentato da Ravenscourt

Ravenscourt, una delle unità di publishing globali di Koch Media, collabora con lo sviluppatore indipendente DESTINYbit per il prossimo gioco di sopravvivenza, basato sui dadi, Dice Legacy. L’idea molto originale, fonde in modo creativo le parti migliori di diversi generi grazie alla passione di un team di soli sette sviluppatori. Dice Legacy uscirà in digitale anche su Nintendo Switch e PC nell’estate 2021 con Ravenscourt che fornisce pieno supporto per la pubblicazione globale.

Dice Legacy si avventurerà in un’esperienza tutta nuova che combina i giochi da tavolo digitali con la gestione ed il lancio dei dadi. Il trailer di debutto offre agli spettatori un primo assaggio dell’enigmatico ringworld e delle meccaniche di gioco uniche. Guarda come la nave atterra sulle rive di un continente inesplorato e come un primo insediamento mette radici. Il nuovo territorio pone una serie di sfide che possono essere superate usando i dadi a portata di mano o forgiando nuovi dadi più potenti.

Gian Paolo Vernocchi, Founder di DESTINYbit ha dichiarato:

“Dice Legacy è un gioco incredibilmente innovativo e siamo entusiasti di collaborare con Ravenscourt per portare alla luce il nostro titolo innovativo. Abbiamo unito i migliori elementi del genere survival city builder, roguelike e giochi da tavolo per creare un mix unico. Speriamo che insieme a Ravenscourt possiamo portare la nostra idea ad un ampio pubblico e, auspicabilmente, plasmare il futuro dei giochi da tavolo digitali “.

Dr. Klemens Kundratitz, CEO di Koch Media ha dichiarato:

“Non capita spesso che arrivi un gioco unico come Dice Legacy e quindi è una bella aggiunta alla nostra line-up di Ravenscourt. È affascinante giocare ad un titolo come questo, innovativo ma fedele alle radici dei giochi da tavolo “.

Henrik Jonsson, Executive Producer di Amplifier Game Invest, ha continuato:

“Dice Legacy è un perfetto esempio di un gioco in cui le meccaniche di base risaltano immediatamente. Quando abbiamo investito in DESTINYbit, ci avevamo giocato solo nella sua forma più grezza, con solo i dadi ed uno sfondo blu. Sapevamo che il gioco era una creazione assolutamente unica e siamo eccezionalmente orgogliosi di collaborare con Koch Media e la label Ravenscourt per dare a Dice Legacy la versione multipiattaforma che merita “.

A proposito di Dice Legacy

Dice Legacy è un roguelike survival city-builder. I giocatori useranno i dadi per fondare una città medievale in un affascinante universo e dovranno far crescere la loro società.

Ogni azione si basa sul lancio di un dado a sei facce, sulla semina e la raccolta, la creazione di catene di approvvigionamento e sul combattimento. In Dice Legacy, i dadi rappresentano la forza lavoro. In qualità di sovrano, costruttore, conquistatore o commerciante, i giocatori dovranno fornire ai propri dadi nutrimento e cura o dovranno assistere alla scomparsa dei propri sudditi. Bilanciare esplorazione, raccolta di risorse, costruzione e conquista è la chiave mentre la minaccia sempre presente di fazioni misteriose incombe nella nebbia della guerra.

I giocatori si renderanno presto conto che la fortuna non è nulla senza una buona strategia dietro di essa e viceversa.