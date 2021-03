Demon Skin annunciato ufficialmente per console e PC

Dead Good ha da poco annunciato che la sua nuova produzione, Demon Skin, arriverà su Xbox One (qui trovate i titoli Gold di aprile appena annunciati), PlayStation 4, Nintendo Switch e PC. Quest’ultima però, arriverà prima delle altre versioni. Difatti, la versione Steam è prevista per arrivare tra sole due settimane, esattamente il 13 aprile.

Il titolo in questione prende a mani basse da svariate e famosissime produzioni del calibro di Castelvania Lords of Shadow, Deadlight, Batman Arkham Origins, dalle quali attinge per poter innovare in un titolo 2D action hack-adn-slash con elementi 3D.

La versione PC, come detto, arriverà tra sole due settimane ma, fa sapere Dead Good, che per le altre piattaforme su cui uscirà Demon Skin bisognerà aspettare un tempo indeterminato, seppur rimanendo nel 2021. Cosa ne pensate dell’opera? Fatecelo sapere! Intanto, qui sotto trovate il trailer ufficiale d’annuncio.