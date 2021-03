League of Legends presenta Gwen ed un nuovo evento

League of Legends Gwen la Sacra ricamatrice, il prossimo campione a unirsi alla formazione di League of Legends, è disponibile in anteprima sul PBE a partire da oggi. Il 1° aprile 2021, un nuovo evento e una nuova linea di aspetti fanno il loro ingresso a ritmo di danza su! Inoltre,la Sacra ricamatrice, il prossimo campione a unirsi alla formazione di, è disponibile in anteprima sul