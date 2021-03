Borderlands 3 Director’s Cut annunciato da Gearbox e 2K

Non poco tempo è passato ormai dall’uscita del terzo capitolo della saga-capolavoro di Gearbox, Borderlands 3, e da allora tanto è stato fatto per garantirne il supporto nel tempo, tra espansioni, contenuti aggiuntivi e altro ancora. Ecco che il suddeto supporto però, non dà segni di cedimento con l’annuncio di Borderlands 3 Director’s Cut, originariamente posticipato.

Un nuovo boss, nuove missioni, contenuti e dietro le quinte saranno presenti in Director’s Cut. Con le Vault Card sarà possibile utilizzare un nuovo sistema di progressione con le sfide giornaliere e settimanali. Completandole, si guadagnano progressi per sbloccare ricompense a tema, come nuovi oggetti cosmetici, un equipaggiamento leggendario unico e una nuova e preziosa risorsa composta dalle Diamond Keys.

Ricordate le Golden Keys e il loro funzionamento secondo il quale con la speciale chiave si sblocca una cassa con dentro equipaggiamento di alto livello? Bene, le Diamond Keys alzano ancora l’asticella dandovi non solo una cassa, ma un’intera stanza di loot (che sappiamo benissimo essere importantissimo per il titolo, no?). La stanza in questione è l’Armeria di Diamanti, che si trova sotto il Ponte sul ponte superiore di Sanctuary III.

Andando sul sito ufficiale di Borderlands sarà possibile saperne di più in merito e vi informiamo che tale nuova iniziativa, retta dall’add-on Director’s Cut, sarà disponibile a partire dall’8 aprile!