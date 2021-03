Jurassic Fortnite

L’ultima stagione di Fortnite, soprannominata “Primordiale” ha introdotto gli animali sull’isola e ha aggiunto il tema preistorico. Di conseguenza, non sarebbe così folle aspettarsi che l’ultimo aggiornamento possa includere un dinosauro.

Grazie ad una recente patch, i rapaci ora vagano nel gioco battle royale, unendosi ad altri predatori come lupi e squali. Sembrano generarsi casualmente, tuttavia, non è garantito che in ogni partita ci sia la certezza di incontrare una di queste meravigliose creature.

Uova giganti sparse per l’isola iniziarono a rompersi, suggerendo che qualcosa era in lavorazione. Questo per dimostrare l’importanza dell’approccio unico del gioco alla narrazione. Possiamo definire che quest’ultimo sia il primo aggiornamento importante per la Stagione 6, quindi potrebbero esserci anche altre creature, estinte e non, in arrivo.

Tenetevi aggiornati su Fortnite! Di seguito il nostro spazio dedicato: https://www.gamesvillage.it/?s=Fortnite