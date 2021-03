Google Stadia Pro: ecco tutti i giochi gratis della settimana

Il team di Google Stadia ha in serbo un aprile da pazzi per i suoi giocatori, e ha annunciato, per tutti i possessori di un abbonamento Stadia Pro l’arrivo di ben quattro titoli riscattabili gratuitamente per tutta la prossima settimana e che rimarranno disponibili per tutto il periodo in cui l’abbonamento rimarrà attivo. Si tratta dei primi quattro dei ben 25 titoli che arriveranno gratuitamente su Stadia Pro nel corso di questo aprile 2021 (e del resto si sapeva che sarebbero stati oltre 100 i giochi in arrivo quest’anno sul servizio di cloud gaming di casa Google)!

E stiamo parlando sicuramente di titoli di altissimo livello a partire da Resident Evil 7 Golden Edition, il survival horror di Capcom che sarà disponibile su qualsiasi dispositivo vogliate grazie al vostro account Stadia. Farà il suo ritorno i HD anche un grande classico come SpongeBob SquarePants Battle for Bikini Bottom Rehydrated, mentre sarà l’esordio su Google Stadia per il JRPG di casa Nihon Falcom, Ys VIII Lacrimosa of DANA. Infine il quarto e ultimo titolo gratuito sarà Pikuniku, il coloratissimo adventure puzzle sviluppato dallo studio indie Sectordub.

Inoltre, entro il 31 marzo, ci sarà ancora la possibilità di reclamare gratuitamente, grazie al vostro abbonamento Stadia Pro, giochi come SteamWold Quest, SteamWorld Dig 2, SuperHot Mind Control Delete, F1 2020 e Hotline Miami.

Ma le sorprese non finiscono qui. Per tutti i giocatori di Google Stadia ci sarà anche un assaggio del più famoso franchise stealth al mondo con Hitman – Free Starter Pack, disponibile a partireda oggi per tutti. Il pacchetto consiste nelle missioni tutorial del primo titolo e nelle missioni Nightcall di Hitman 2, il tutto disponibile liberamente, senza nemmeno il bisogno di un account Stadia Pro. E inoltre, fino al 5 aprile, sarà possibile giocare nella location Dubai di Hitman 3 in modo completamente gratuito.

Per tutte le altre novità in arrivo su Google Stadia questa settimana non esitate a visitare il sito ufficiale!