The Witcher 3 Complete Edition arriverà su next-gen nella seconda metà del 2021

CD Projekt RED non è reduce dall’anno migliore della sua storia. L’uscita di Cyberpunk 2077, quello che avrebbe dovuto essere il colossal della software house polacca, si è rivelato un fiasco senza precedenti, e in più l’azienda è stata vittima di un attacco hacker. Mentre si spera che la recentissima patch 1.2 possa in parte risolvere i problemi dell’RPG futuristico, CDPR ha annunciato i suoi piani riguardo a uno dei suoi titoli di maggior successo, il pluripremiato The Witcher 3 Complete Edition.

Infatti dopo aver annunciato, un po’ a sorpresa in realtà, che avrebbe realizzato una versione del titolo per le console next-gen, CD Projekt RED ha finalmente dato ai fan, con un annuncio via Twitter, una finestra di rilascio di questa nuova edizione, e cioè la seconda metà del 2021. Certo, si tratta di una finestra ancora piuttosto ampia, ma sicuramente l’annuncio avrà emozionato i tanti fan delle avventure di Geralt di Rivia.

L’update arriverà su PlayStation 5, Xbox Series X e S e PC, e sarà disponibile sia come acquisto standalone che come update gratuito per coloro che possiedono già il titolo su PlayStation 4, Xbox One o PC.

Si tratta di un progetto graficamente ambizioso poiché, come era già stato annunciato, la versione next-gen di The Witcher 3 Complete Edition includerà tutta una serie di ampi miglioramenti dal punto di vista tecnico e grafico, incluso il ray tracing e tempi di caricamento brevissimi, sia sul gioco di base che sulle due espansioni e su tutti i contenuti extra.

Insomma, siete pronti a vivere l’avventura di Geralt come mai prima?