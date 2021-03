Spiral – L’eredità di Saw, il nuovo full trailer

Spiral – L’eredità di Saw è il nuovo capitolo del franchise di Saw che reinventerà la saga horror/thriller/splatter sull’Enigmista e i suoi omicidi/trappole nei confronti di persone che hanno commesso dei gravi peccati in passato. Adesso arriva questo nuovo episodio che vede due protagonisti d’eccezione: Chris Rock e Samuel L. Jackson.

Questa la sinossi diffusa dalla 01 Distribution: “una mente sadica mette in atto una contorta forma di giustizia in Spiral, il nuovo adrenalinico capitolo della saga di SAW. Lavorando all’ombra di uno stimato veterano della polizia (Samuel L. Jackson), lo sfrontato detective Ezekiel “Zeke” Banks (Chris Rock) e il suo partner alle prime armi (Max Minghella) si occupano di una sconvolgente indagine su omicidi che ricordano l’inquietante passato della città. Inconsapevolmente intrappolato in un mistero che si infittisce sempre di più, Zeke si trova al centro del morboso gioco dell’assassino.”

Il film è diretto da Darren Lynn Bousman e vede nel cast Chris Rock, Samuel L. Jackson, Max Minghella, Marisol Nichols, Zoie Palmer, Dan Petronijevic, Nazneen Contractor, KC Collins, Edie Inksetter. Al momento non c’è una data di uscita fissata in Italia e la 01 Distribution conferma che arriverà “prossimamente al cinema”.