Thundercats: arriva ufficialmente il film

I Thundercats arriveranno ufficialmente al cinema. E’ quanto svela Deadline in esclusiva: Adam Wingard ha deciso di accettare la regia di una pellicola sui Thundercats, serie d’animazione della Rankin-Bass andata in onda tra il 1985 ed il 1989 e diventata un vero e proprio cult, tanto da vedere espandere il proprio universo con fumetti, altre iterazioni e merchandise. Il film sarà un ibrido CGI/animazione.

La serie originale era incentrata su degli alieni umanoidi dalle sembianze feline che vivevano nel pianeta morente di Thundera. I Thundercats del titolo erano, cosi, costretti a tentare di fuggire dal loro pianeta. La pellicola è basata su una sceneggiatura di David Coggeshall che sarà riscritta da Wingard insieme a Simon Barrett.

Wingard ha da sempre dichiarato il suo amore per i personaggi ed ha sempre espresso il desiderio di portarli sul grande schermo. Nelle sue intenzioni, il filmaker ha sempre chiarito che avrebbe usato la serie animata come trampolino di lancio per poi procedere verso una sua direzione personale che ha sviluppato nel corso degli anni. Dan Lin produrrà il progetto insieme a Roy Lee, che avevano diretto il Death Note diretto dal regista per Netflix anni fa.

Wingard è il primo regista ad aver firmato per un nuovo progetto con la Warner Bros. dopo la decisione – contestatissima dai filmaker – della major di distribuire tutti i titoli del 2021 direttamente su HBO Max ed in contemporanea sul grande schermo. L’ultimo film diretto dal regista è Godzilla vs. Kong, ancora inedito nel nostro paese, che nei 38 mercati internazionali in cui è riuscito ad uscire in sala ha incassato ben 123 milioni di dollari nel suo week-end d’apertura, un grosso successo in tempi di pandemia.