Ratchet & Clank: disponibile l’update per PlayStation 5

In attesa di mettere le mani su Ratchet & Clank Rift Apart, in arrivo su PlayStation 5 l’11 giugno 2021, gli utenti possono recuperare il remake per PS4 del primo capitolo della serie gratuitamente, offerto da Sony Interactive Entertainment tramite l’iniziativa Play at Home (offerta che scade oggi 31 marzo). E gli utenti PS5 hanno un motivo in più per farlo!

Insomniac Games ha infatti annunciato tramite Twitter che Ratchet & Clank riceverà il suo upgrade a PlayStation 5 nel corso del mese di aprile 2021. Questo aggiornamento next-gen permetterà al gioco di girare in 4K e 30 fps, oppure in 1080p e 60 fps. Dunque, i giocatori potranno decidere se giocare con una risoluzione superiore, oppure con un gameplay più fluido grazie all’aumento del cap del frame rate. Ma c’è una bella notizia per tutti voi: l’upgrade è già disponibile per il download. Correte a scaricarlo!