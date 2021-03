Kojima Productions: il compositore Ludvig Forssell ha lasciato lo studio

Nella giornata di oggi era atteso un annuncio importante in casa Kojima Productions, e l’annuncio è arrivato. Purtroppo però, non è nulla di ciò che stavamo aspettando con trepidazioni. Il compositore Ludvig Forssell, che ieri aveva pre-annunciato una comunicazione importante, ha lasciato il team di sviluppo di Hideo Kojima dopo ben 10 anni per diventare un freelance.

Ecco il messaggio diffuso tramite il suo profilo Twitter personale:

“Dopo 10 anni di lavoro interno come compositore/direttore audio presso Kojima Productions, sono entusiasta di annunciare che perseguirò il mio futuro come compositore freelance. È stato un vero spasso! Grazie, Kojima Productions! Ora sono felice di affrontare una varietà di progetti in tutti i tipi di media.”



Forssell ha anche lanciato in rete il suo sito web ufficiale con tanti esempi del suo lavoro e un modulo di contatto per le future richieste commerciali. In bocca al lupo Ludvig. Dunque, il team di Hideo Kojima dovrà trovare un nuovo compositore (se non l’ha già fatto) pronto a subentrare a Forssell e proseguire/iniziare i lavori sul nuovo gioco in sviluppo presso lo studio, già confermato dagli addetti ai lavori. Ovviamente, i giocatori resteranno con l’amaro un bocca dato che speravano nell’annuncio odierno della nuova IP del team di sviluppo indipendente.

ANNOUNCEMENT:

After 10 years working in-house as a Composer/Audio Director at Kojima Productions, I’m excited to announce that I’ll be pursuing my future as a freelance composer.

It’s been a blast! Thanks, KJP! Now, I’m happy to tackle a variety of projects in all types of media. pic.twitter.com/tXWh2ibh12 — Ludvig Forssell (@Ludvig_Forssell) March 31, 2021