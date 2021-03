Cyberpunk 2077: cancellato il progetto multiplayer standalone

A tutti noi sono ben note le problematicità insorte al lancio (e non solo) di Cyberpunk 2077, problemi che CD Projekt RED sta tentando di risolvere nel corso del tempo. In questo frangente, si è posta meno attenzione all’elemento multiplayer previsto e tanto atteso dai giocatori. A quanto pare, però, ci sono delle novità al riguardo, sfortunatamente non tanto radiose: sembra infatti che sia stato cancellato a causa dell’insorgere di nuove funzionalità che l’azienda vorrebbe per l‘online. In un recente update strategico, il CEO Adam Kiciński ha affermato lo studio sta riconsiderando i piani online per il gioco.

In precedenza avevamo accennato che il nostro prossimo tripla A sarebbe stato un gioco Cyberpunk multiplayer , ma abbiamo deciso di riconsiderarlo ora.

Come riportato da VGC, Kiciński avrebbe fatto chiarezza in una successiva videoconferenza: pur non dicendo esplicitamente che il multiplayer è stato cancellato, è stato affermato che il prossimo titolo principale non è un gioco online AAA. La scelta dipenderebbe dal fatto che vogliono rivalutare il modo in cui usano online nella loro enorme esperienza per giocatore singolo. Dunque non è detto che Cyberpunk 2077 non avrà più il multiplayer, ma apparentemente più non sarà il grande progetto standalone un tempo immaginato.