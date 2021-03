Outriders: requisiti di sistema per PC e dimensione di pre-caricamento

È giunto il momento per i giocatori per fan di Outriders di scaricare la versione completa del gioco, dato che Outriders uscirà questa settimana. Inizialmente, il gioco non ha attirato molti sguardi, ma dopo che i giocatori hanno messo le mani sulla demo all’inizio di quest’anno, è stato allora che la maggior parte della community ha iniziato ad entusiasmarsi per Outriders.

Oggi, People Can Fly ha annunciato ufficialmente che il gioco è disponibile per il pre-caricamento su Steam per gli utenti PC. Se hai preordinato Outriders su Steam, ora puoi scaricarlo tramite l’app desktop Steam. Per gli utenti di Epic Games Store, Square Enix ha chiarito che il pre-caricamento non è attualmente disponibile. Oltre a ciò, PCF ha anche rivelato i requisiti di sistema finali per Outriders su PC. Li puoi trovare di seguito:

I requisiti minimi sono abbastanza ragionevoli e richiedono Intel i5-3470 o AMD FX-8350 con una Nvidia Ge Force GTX 750 Ti o AMD Radeon R9 270x con 8 GB di RAM: sono consigliati con Intel i7-7700 o AMD Ryzen 5 2600x e Nvidia Ge Force GTX 1070 o AMD Radeon RX Vega 56, mentre lo spazio per la RAM deve essere di 16 GB. Le impostazioni standard con 4K richiedono una Nvidia Ge Force RTX 3080 o AMD RX 6800XT con un Intel i7-10700K o Ryzen 7 3700x: anche qui la memoria deve avere uno spazio libero di 16 GB per la RAM. In entrambi i casi il titolo ha una dimensione di 70 GB.

La dimensione del pre-caricamento di Outriders su Steam è di circa 43 GB: People Can Fly ha rivelato la scorsa settimana che per i possessori di console, il lancio di Outriders a mezzanotte del 1 aprile 2021: inoltre Outriders si unirà alla libreria Xbox Game Pass il 1 aprile, quindi i giocatori abbonati potranno godersi il gioco senza costi aggiuntivi.