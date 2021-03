Amnesia Rebirth: la modalità Avventura è disponibile per la versione PC

Amnesia: Rebirth è un gioco horror, realizzato da Frictional Games: pieno di mostri, alta tensione e sorprese dietro angoli bui. Mala società crede che nei suoi giochi ci sia un’esperienza significativa legata alla trama, ai personaggi e alla sua atmosfera: ecco perché Frictional ha deciso di aggiungere al titolo Amnesia: Rebirth una nuova modalità Avventura. Frictional Games ha confermato martedì che la modalità Avventura di Amnesia: Rebirth è ora disponibile tramite la versione PC del gioco, mentre la versione per PlayStation 4 arriverà nelle prossime settimane. Secondo la società la modalità Avventura fornita da Frictional rimuove tutti gli incontri pericolosi e gli effetti sonori e visivi strazianti all’interno del gioco. L’aggiornamento può essere scaricato e riprodotto gratuitamente per coloro che possiedono Amnesia: Rebirth.

Per essere più precisi su ciò che Fredrik Olsson, il creative lead di Frictional ha rimosso dal gioco, viene spiegato in un diario degli sviluppatori: inizia parlando della rimozione delle minacce, sia per il personaggio del gioco che per il giocatore, che include tutti gli incontri con i mostri , così come i salti di paura. Successivamente, la modalità Avventura attenua la tensione e l’ansia nel gioco, inclusa la rimozione di effetti sonori spaventosi destinati a spaventare e persino schiarire le aree scure in modo che i giocatori non debbano essere nervosi o sentirsi claustrofobici.

Quanto al motivo per cui Frictional ha preso questa decisione, Olsson risponde che non tutti amano l’orrore e quindi il team di sviluppo non vuole impedire alle persone di vivere la storia nei panni del protagonista. La modalità Avventura aprirà l’esperienza del gioco completo a un pubblico che altrimenti non si sentirebbe a proprio agio in un genere horror. Il creative lead continua a confrontare la modalità Avventura in Amnesia: Rebirth con la modalità provvisoria: questa modalità ha fatto conoscere il gioco ad un pubblico molto più ampio aumentando le vendite del titolo. Amnesia: Rebirth è ora disponibile su PC e PS4.