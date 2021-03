Utawarerumono ZAN 2: annunciato per PS5 e PS4

Aquaplus ha annunciato il gioco di ruolo d’azione Utawarerumono: ZAN 2 per PlayStation 5 e PlayStation 4, che verrà lanciato il 22 luglio in Giappone, basato su Utawarerumono: Mask of Truth , il sequel si è evoluto in modo significativo con nuove trame, un sistema di battaglia ricostruito e altro ancora. L’ultimo numero del settimanale Famitsu, contiene la prima anteprima del gioco, inclusi dettagli sui sistemi di gioco e sui personaggi, e un’intervista agli sviluppatori. Sono trapelate informazioni dall’ultimo numero di Weekly Famitsu. Il prezzo del gioco è di 8.580 yen per l’edizione standard e di 11.880 yen per l’edizione limitata.

Il titolo sarà un gioco di ruolo d’azione basato su Utawarerumono: Mask of Truth, che include voci fuori campo, nuovi scenari e all’interno del gioco troviamo una scheda abilità dedicata allo sviluppo dei personaggi. Gli attacchi a catena non consumano energia e si possono possono riutilizzare: sarà presente la modalità di Co-op online e il contenuto scaricabile del costume speciale del gioco originale Utawarerumono: ZAN può essere utilizzato in Utawarerurmono: ZAN 2. La versione per PlayStation 5 ha iniziato lo sviluppo subito dopo il lancio della console, e, anche se deve ancora mostrare le sue vere capacità, il gioco è stato sviluppato senza problemi: la PS5 è un dispositivo potente sul quale gli sviluppatori di Aquaplus sperano di continuare a lavorare in futuro. Di seguito riportiamo una panoramica del titolo: